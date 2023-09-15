 

Не только Николаев: оказавшийся на больничной койке Васильев напугал россиян

15.09.2023, 19:34, Новости дня
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О нахождении Александра Васильева в клинике поклонники узнали в его аккаунте в популярной социальной сети. Искусствовед вышел на связь с подписчиками, чтобы поблагодарить всех за беспокойство и молитвы. Мужчина рассказал, что попал в больницу из-за сердечной аритмии.

Васильев давно живет во Франции, поэтому он проходит лечение в одной из клиник Парижа. Васильев опубликовал снимок завтрака, который ему принесли в палату, а также сообщил: уже через сутки он покинет больницу. Это успокоило встревоженных поклонников Александра Александровича.

Интернет-пользователи пожелали ведущему “Модного приговора” скорейшего выздоровления. “Александр, поправляйтесь! Не пугайте нас. Берегите себя и не забывайте про продукты, богатые калием”, “Будьте здоровы”, “Ангела-хранителя вам”, “Не шутите так с нами! Сейчас только прогулки по набережной”, – написали поклонники искусствоведу.

Ранее поступила подробная информация о госпитализации Игоря Николаева. Музыкант также попал в больницу из-за проблем с сердцем, но ситуация куда серьезнее. Результаты обследования оставляют желать лучшего. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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