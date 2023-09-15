Мнение: Сколько патриотов в «Единой России»?
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Президент России принял гостя, прилетевшего в Сочи из Беларуси.
А во время беседы с Александром Лукашенко Владимир Путин раскрыл секретную информацию. О количестве россиян, заключивших контракты с Минобороны.
Дословно: «Утром доложили. 300 тыс. подписано контрактов людьми, которые готовы жизнью пожертвовать, защищая интересы России» (отсюда).
Признаюсь, удивился этой цифре. Думал, что в стране намного больше патриотов, готовых пожертвовать жизнью ради России.
Только в «Единой России» почти четыре миллиона членов, вроде бы патриотов России.
отсюда
Если даже хотя бы каждый четвертый член партии «Единая Россия» подписал контракт с МО, это был бы миллион контрактников!
Интересно, из 300 тыс контрактников, о которых рассказал Владимир Путин, сколько членов партии «Единая Россия»?
А еще интересно, в ходе спецоперации солдаты и офицеры пред боями пишут заявления, как писали деды, – «В случае моей гибели, прошу считать меня коммунистом членом «Единой России»?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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