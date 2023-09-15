Гендиректор РЖД Олег Белозёров поручил отключить сауны в электричках до следующего летнего сезона

Глава РЖД Олег Белозёров объявил об отключении печей для саун и о разблокировке форточек во всех электричках «эконом-класса» до следующего летнего периода.

По статистике экспресс-электрички бизнес-класса, оснащённые кондиционером, не пользуются в летний период высоким спросом из-за отсутствия специальных печей, повышающих температуру в вагонах до 70 градусов с эффектом сауны.

– Любой русский человек любит париться в сауне или бане, но в осенне-весенний период спрос на электрички эконом-класса снижается, – пояснил топ-менеджер. – В целях экономии мы вынуждены убрать эту услугу.

—