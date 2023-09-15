Названы продукты, которым следует отдать предпочтение при метеоризме, рвоте и простуде

При метеоризме правильное питание может существенно облегчить неприятные симптомы. Имбирь, рис и фенхель благодаря своим противовоспалительным свойствам способствуют стимуляции пищеварения. Однако стоит избегать капусты и бобовых, так как они способствуют образованию газов в желудке.

Газированные напитки и заменители сахара (сорбит и ксилит) также могут вызывать вздутие. Жирную пищу следует употреблять с осторожностью, так как она может замедлить процесс пищеварения. Быстрый прием пищи может привести к заглатыванию воздуха, что вызывает вздутие живота. Тщательное пережевывание поможет избежать этой проблемы. Регулярное потребление воды стимулирует пищеварительную систему, а физические упражнения помогают улучшить работу кишечника и уменьшить метеоризм.

При рвоте и расстройствах желудка важно выбирать продукты, которые будут легко переносимы желудком. Это могут быть свежее мясо, котлеты, супы и легкие овощи. Кроме того, следует предпочитать сухие продукты, содержащие крахмал, такие как сухари, тосты, крекеры и крендели. Продукты без резкого запаха и вкуса, такие как рис и картофель, также могут быть полезны.

При простуде фрукты становятся незаменимой естественной поддержкой иммунной системы. Апельсины богаты витамином C и жидкостью, лимоны снимают боль в горле, а ягоды содержат антиоксиданты. Киви и ананасы обладают противовоспалительными свойствами, а бананы легко перевариваются. Яблоки, благодаря клетчатке и антиоксидантам, также полезны.