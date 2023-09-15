 

В России предрекли сильный рост цен после повышения ключевой ставки – и вот почему

15.09.2023, 18:20, Разное
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15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых из-за высокого уровня инфляционного давления на экономику России. Как отмечает RT, данное значение является самым высоким с мая прошлого года.

Телеканал “360” приводит слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая дала понять, что возможно повышение ставки до 13,6%. Мол, регулятор будет удерживать показатель на повышенном уровне, пока ситуация с инфляцией не станет стабильной. Снижение ставки до 11,5-12,5% годовых произойдет, вероятно, в 2024 году.

При этом доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский предупреждает: повышение ключевой ставки при инфляции приведет к негативным последствиям. По словам эксперта, удорожание кредитов повлияет на конечную цену товара, а это вызовет рост цен.

“Они наоборот разгонят инфляцию”, – цитирует Кричевского “Радио 1”.

Доктор экономических наук, высказываясь о решении Центробанка повысить ключевую ставку до 13% годовых, напомнил о конвертировании оборотных средств. То есть кредитные средства обеспечивают долю импорта. И пока импортные комплектующие и ингредиенты есть в конечной продукции, нет ничего хорошего в повышении ставки для обычных потребителей.


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