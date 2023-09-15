 

Результаты обследования неутешительны: что стало причиной госпитализации Николаева

15.09.2023, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

О том, что певец и музыкант Игорь Николаев попал в реанимацию, стало известно 15 сентября. СМИ из-за отсутствия подробностей о срочной госпитализации артиста, напоминали об операции, которую тот перенес в январе. Тогда исполнителю хита “Мельница” из-за проблем с сердцем провели
стентирование, и вскоре успокоил переживающих за него поклонников. Мол, все хорошо.

Но в этот раз ситуация, кажется, еще серьезнее. Состояние госпитализированного Николаева оценивается как тяжелое. Подробности сообщил телеграм-канал Mash.

Итак, врачи успели провести обследование, результаты которого неутешительны. ЭКГ показала следы инфаркта. Сердцебиение то учащается, то становится реже, что говорит о нарушенной работе мышцы.

Также отмечается, что Николаеву, который находится в сознании, дают седативные препараты. К артисту не пускают даже родных и близких, рассказывает телеканал “360”.

Ранее парапсихолог Джулия Лу, высказываясь о госпитализации 63-летнего Игоря Николаева, заявила о существующей опасности летального исхода. По словам специалиста, в жизни музыканта начался очень важный период, который продлится около 10 месяцев. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Ключ к борьбе со старением организма найден

16.09 / НАСА опубликовало отчет о НЛО

16.09 / Мнение: О причинах провала контрнаступа Украины… Кто прав?

16.09 / Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Крах империй-паразитов

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бранная слава

16.09 / Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Открытие чемпионата Северной Кореи

16.09 / Сайт обвалился: кофта Меган Маркл произвела ажиотаж

15.09 / Воспитывающая двоих детей Тодоренко взвыла без Топалова: Уехал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика