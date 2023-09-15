 

Скандалы: Деньги из госбюджета Украины тратят на производство сериалов

15.09.2023, 17:19, Разное
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Тендеры провело предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины»

«Государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» провело два тендера на 32,6 миллиона гривен (около 883 тысяч долларов). Первый — на создание сериала под рабочим названием «Семейный консультант» — 17,4 миллиона гривен (471 тысяч долларов). Второй — на создание сериала под рабочим названием «Курс счастливой жизни» на 15,2 миллиона гривен (411,5 тысячи долларов) – пишет «Страна.ua» в своем телеграм-канале.

Из-за решения Минкульта Украины выделить деньги из бюджета на сериалы ранее возник скандал, который стал одной из причин отставки министра культуры Александра Ткаченко, напоминает издание.

Ранее Ткаченко заявлял, что Минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика.

Фото: Скандалы.ру

Оригинал материала: “РИА Новости”


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