 

Илон Маск жил с пятью людьми в одной комнате после отъезда из ЮАР в Канаду

15.09.2023, 17:15, Разное
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Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, начал свой путь к миллиардам, покидая дом в Южной Африке, когда ему было всего 17 лет и на счету лишь $4 тысячи долларов. Информация об этом появилась в статье, опубликованной в Business Insider и основанной на выдержках из биографии, написанной писателем и журналистом Уолтером Айзексоном.

По словам Айзексона, Маск покинул Южную Африку в 1989 году, получив от матери и отца Мэй и Эррола Масков всего $2000. Он отправился в Канаду, потому что его мать была гражданкой этой страны, что давало ему право на канадский паспорт.

После переезда в Канаду Маск мог позволить себе жить только в комнате общежития, которую он разделял с пятью другими людьми.

В процессе написания биографии Маска Айзексон взял интервью и у его отца Эррола Маска, который пояснил о состоянии семьи в конце 80-х и начале 90-х. Оказалось, что Эррол Маск недолго был совладельцем изумрудного прииска, но его попытки разбогатеть завершились неудачей из-за краха этого бизнеса в 90-е годы.


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