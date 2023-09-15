 

Учёные Сколково пообещали Геннадию Зюганову обучить искусственный интеллект голосовать в Госдуме

15.09.2023, 17:13, Разное
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Специалисты Инновационного центра «Сколково» сочли вызовом слова лидера КПРФ о том, что искусственный интеллект никогда не заменит депутата Государственной думы.

Они обязались до марта 2024 года создать полноценного робота-парламентария.

Техническое задание на комплекс «Депутат» сколковцы разработали буквально за день. Система будет состоять из компьютерной программы, определяющей решение при голосовании, а также настольного исполнительного механизма массой не более трёх килограммов, который нажимает кнопку для голосования. Информация, необходимая для принятия роботом решения, уже есть в действующей Государственной автоматизированной системе «Законотворчество».

Правовое управление администрации президента должно будет ввести в тексты всех законопроектов командную строку из четырёх символов, определяющую голосование каждой из думских фракций. Это несложно, поскольку фракции голосуют солидарно. Команда к началу голосования может передаваться электронно с использованием усиленной цифровой подписи.

Использование робота-депутата даст сразу несколько положительных эффектов. Компьютер сможет голосовать мгновенно и безошибочно. Это и сократит время заседаний, и исключит опасные недоразумения вроде того, из-за которого был однажды избит депутат Валуев. Стоимость оборудования не превысит 200 тысяч рублей на одно депутатское место (это менее половины месячной зарплаты парламентария). Таким образом, вложения, включая зарплату инженеров по эксплуатации, окупятся за две недели. Также роботов-депутатов можно будет использовать в Совете Федерации и региональных парламентах.

Профсоюз депутатов Госдумы заявил протест в связи с возможной роботизацией и сокращением штата парламента. Сколково не получит государственного финансирования на этот проект, однако учёные готовы реализовать его на собственные средства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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