 

Собянин: Новые станции “салатовой” линии позволяют экономить до 40 минут в день

15.09.2023, 17:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За первую неделю новыми станциями Люблинско-Дмитровской линии воспользовались 213 тысяч раз. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

“Экономия времени в дороге составляет до 40 минут в день”, – уточнил градоначальник.

Также время в пути экономят преподаватели и студенты Московского физико-технического института. Им достаточно приехать на станцию “Физтех”, после чего бесплатный шаттл довезет их до вуза, рассказал Собянин.

Станции “Яхромская”, “Лианозово” и “Физтех” открылись 7 сентября. В дальнейшем на Люблинско-Дмитровской линии построят 27-ю станцию – “Южный порт”, которая расположится между “Кожуховской” и “Печатниками”.

Напомним, что 6 сентября запущен участок Солнцевской линии метро со станциями “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково”. За первую неделю ими воспользовались 113 тысяч раз.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Синоптик спрогнозировал второе пришествие бабьего лета в Москве

16.09 / Эксперт опроверг новость о повышении платы за ЖКХ с 1 октября

16.09 / Эмбер Херд обвинила Илона Маска в публикации ее откровенного фото без разрешения

15.09 / Лишившийся концерта Шнуров пригрозил организаторам судом

15.09 / Врач рассказал о влиянии алкоголя на мозг: о таких последствиях вы вряд ли задумывались

15.09 / Не только Николаев: оказавшийся на больничной койке Васильев напугал россиян

15.09 / Дождалась-таки: на Западе замолчавшей Нетребко дали шанс

15.09 / Собянин: За год участниками программы “Сделано в Москве” стали 3 тыс брендов

15.09 / “Опасность летального исхода”: что ждет попавшего в реанимацию Николаева

15.09 / Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика