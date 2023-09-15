Депутат Горелкин: дипфейки нужно не запрещать, а маркировать

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин высказал свою позицию относительно использования искусственного интеллекта в мошенничестве и незаконных целях. Он считает, что такие действия следует рассматривать как отягчающее обстоятельство.

Горелкин отметил, что в ближайшие годы использование ИИ для создания дипфейков станет более доступным и простым для всех. Это, по его мнению, может повлечь за собой серьезные экономические и репутационные риски. Его предложением является не запрещать дипфейки, а ввести маркировку, что, возможно, может помочь регулировать ситуацию, хотя он признает, что существует риск обхода таких требований мошенниками.

Помимо вопроса о дипфейках Горелкин высказался о необходимости регулирования рекламных программатик. Сегодня эти продукты находятся в серой зоне и не подпадают под законодательство о рекламе. Тем не менее цифровые платформы используют их для вывода разнообразной рекламы перед пользователями, и это вызывает определенные злоупотребления. Горелкин уверен, что регулирование рекламных программатик станет актуальной задачей в ближайшие годы.

Он также поддержал законопроект по ограничению иностранной исследовательской деятельности в России, внесенный в Госдуму в июле этого года. Горелкин утверждает, что это необходимо для защиты данных о социально-экономической ситуации в стране, которые являются критически важными для национальной безопасности и противодействия антироссийским санкциям.