 

Депутат Горелкин: дипфейки нужно не запрещать, а маркировать

15.09.2023, 16:00, Разное
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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин высказал свою позицию относительно использования искусственного интеллекта в мошенничестве и незаконных целях. Он считает, что такие действия следует рассматривать как отягчающее обстоятельство.

Горелкин отметил, что в ближайшие годы использование ИИ для создания дипфейков станет более доступным и простым для всех. Это, по его мнению, может повлечь за собой серьезные экономические и репутационные риски. Его предложением является не запрещать дипфейки, а ввести маркировку, что, возможно, может помочь регулировать ситуацию, хотя он признает, что существует риск обхода таких требований мошенниками.

Помимо вопроса о дипфейках Горелкин высказался о необходимости регулирования рекламных программатик. Сегодня эти продукты находятся в серой зоне и не подпадают под законодательство о рекламе. Тем не менее цифровые платформы используют их для вывода разнообразной рекламы перед пользователями, и это вызывает определенные злоупотребления. Горелкин уверен, что регулирование рекламных программатик станет актуальной задачей в ближайшие годы.

Он также поддержал законопроект по ограничению иностранной исследовательской деятельности в России, внесенный в Госдуму в июле этого года. Горелкин утверждает, что это необходимо для защиты данных о социально-экономической ситуации в стране, которые являются критически важными для национальной безопасности и противодействия антироссийским санкциям.


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