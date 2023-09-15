 

“Опасность летального исхода”: что ждет попавшего в реанимацию Николаева

15.09.2023, 15:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня, 15 сентября, стало известно об экстренной госпитализации Игоря Николаева, передает сайт VSE42.RU. Состояние музыканта оценивается как тяжелое. Он находится в палате интенсивной терапии, уточняет “Царьград”. За знаменитым певцом постоянно наблюдают врачи.

О том, что у исполнителя хита “Выпьем за любовь” проблемы с сердцем, сообщалось еще в начале этого года, когда артисту провели
стентирование. Вскоре после той операции певец успокоил поклонников, сообщив, что с ним все хорошо. Но Николаев, снова попав в больницу, заставил общественность переживать еще больше. Родные и близкие Игоря Юрьевича пока ничего не рассказывают.

Парапсихолог Джулия Лу уверена: музыканта беспокоит не только сердце, но и другие органы. Например, у артиста наверняка есть проблемы с печенью. По словам специалиста, в жизни Николаева наступил очень важный период, который продлится почти год.

“Опасность летального исхода в эти десять месяцев, конечно же, тоже есть”, – сказала Джулия Лу.

Парапсихолог считает, что 63-летнему Игорю Николаеву нужно срочно изменить свой образ жизни. Если он этого не сделает, то может случиться страшное.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Синоптик спрогнозировал второе пришествие бабьего лета в Москве

16.09 / Эксперт опроверг новость о повышении платы за ЖКХ с 1 октября

16.09 / Эмбер Херд обвинила Илона Маска в публикации ее откровенного фото без разрешения

15.09 / Лишившийся концерта Шнуров пригрозил организаторам судом

15.09 / Врач рассказал о влиянии алкоголя на мозг: о таких последствиях вы вряд ли задумывались

15.09 / Не только Николаев: оказавшийся на больничной койке Васильев напугал россиян

15.09 / Собянин: Новые станции “салатовой” линии позволяют экономить до 40 минут в день

15.09 / Дождалась-таки: на Западе замолчавшей Нетребко дали шанс

15.09 / Собянин: За год участниками программы “Сделано в Москве” стали 3 тыс брендов

15.09 / Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика