“Опасность летального исхода”: что ждет попавшего в реанимацию Николаева

Сегодня, 15 сентября, стало известно об экстренной госпитализации Игоря Николаева, передает сайт VSE42.RU. Состояние музыканта оценивается как тяжелое. Он находится в палате интенсивной терапии, уточняет “Царьград”. За знаменитым певцом постоянно наблюдают врачи.

О том, что у исполнителя хита “Выпьем за любовь” проблемы с сердцем, сообщалось еще в начале этого года, когда артисту провели

стентирование. Вскоре после той операции певец успокоил поклонников, сообщив, что с ним все хорошо. Но Николаев, снова попав в больницу, заставил общественность переживать еще больше. Родные и близкие Игоря Юрьевича пока ничего не рассказывают.

Парапсихолог Джулия Лу уверена: музыканта беспокоит не только сердце, но и другие органы. Например, у артиста наверняка есть проблемы с печенью. По словам специалиста, в жизни Николаева наступил очень важный период, который продлится почти год.

“Опасность летального исхода в эти десять месяцев, конечно же, тоже есть”, – сказала Джулия Лу.

Парапсихолог считает, что 63-летнему Игорю Николаеву нужно срочно изменить свой образ жизни. Если он этого не сделает, то может случиться страшное.