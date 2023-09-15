 

СМИ: Пашинян купил пятизвёздочный отель в Турции

15.09.2023, 15:33, Разное
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится покинуть страну и переехать в Турцию, говорится в публикации Hürriyet. По данным журналистов издания, политик приобрёл пятизвёздочную гостиницу на первой линии в Белеке, а также виллу в Анталии.

Автор материала утверждает, что Пашинян вступил в сговор с президентами Ильхамом Алиевым и Тайипом Реджепом Эрдоганом. По их заданию армянский премьер планирует избавиться от российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, после этого начать военную операцию против азербайджанских сил. В ответ армия Армении встретит отпор коалиционных войск Азербайджана и Турции. Сам Пашинян в это время тихо сбежит за пределы страны.

Журналист Hürriyet утверждает, что согласно данным, полученным из спецслужб, Пашинян – этнический турок Селим Доган, родившийся в Ризе. В подтверждение этой версии говорит его слабое знание армянского и русского языков, которыми жители закавказского государства владеют в совершенстве.

– Возможно, мы станем свидетелями великого исторического события – в результате блестящей операции спецслужб один из главных врагов Турции перестанет существовать, также в регионе существенно снизится влияние России и Ирана, а Османская империя начнёт своё возрождение, – заключает автор.

В следующем номере издания анонсирован материал о «турецком агенте Касым-Жомарте Токаеве».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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