Та самая «Новая газета»

Вышел очередной номер Той самой «Новой газеты». Скачать и распечатать его можно по ссылке 👉 https://bit.ly/tsng_023

Внутри номера:

▪️Среди жертв военного конфликта появились особые люди. Они вроде бы и не должны были погибать, но оказались не в то время не в том месте. Среди них — члены экипажа Embraer Legacy 600, перевозившие Пригожина из Москвы в Санкт-Петербург. На сухом военном языке такие погибшие называются цинично — «сопутствующие потери». О них – Иван Жилин.

▪️Потребовал провести дорогу к его дому и дал 2 дня сроку. Затащил ребенка в баню и бил головой об пол. Изнасиловал женщину и пытался выдавить ей глаза… Бывшие заключенные шли на передовую на полгода, потом — помилование. 55 криминальных эпизодов с участием вернувшихся из зоны СВО.

▪️В Грозном нельзя выходить на пробежку в трусах. Зато можно удерживать пожилую женщину в заложниках. Рассказываем о Зареме Мусаевой и других заложниках чеченских властей.

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