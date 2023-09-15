 

Та самая «Новая газета»

15.09.2023, 15:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вышел очередной номер Той самой «Новой газеты». Скачать и распечатать его можно по ссылке 👉 https://bit.ly/tsng_023

Внутри номера:
▪️Среди жертв военного конфликта появились особые люди. Они вроде бы и не должны были погибать, но оказались не в то время не в том месте. Среди них — члены экипажа Embraer Legacy 600, перевозившие Пригожина из Москвы в Санкт-Петербург. На сухом военном языке такие погибшие называются цинично — «сопутствующие потери». О них – Иван Жилин.
▪️Потребовал провести дорогу к его дому и дал 2 дня сроку. Затащил ребенка в баню и бил головой об пол. Изнасиловал женщину и пытался выдавить ей глаза… Бывшие заключенные шли на передовую на полгода, потом — помилование. 55 криминальных эпизодов с участием вернувшихся из зоны СВО.
▪️В Грозном нельзя выходить на пробежку в трусах. Зато можно удерживать пожилую женщину в заложниках. Рассказываем о Зареме Мусаевой и других заложниках чеченских властей.

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Ключ к борьбе со старением организма найден

16.09 / НАСА опубликовало отчет о НЛО

16.09 / Мнение: О причинах провала контрнаступа Украины… Кто прав?

16.09 / Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Крах империй-паразитов

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бранная слава

16.09 / Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Открытие чемпионата Северной Кореи

16.09 / Сайт обвалился: кофта Меган Маркл произвела ажиотаж

15.09 / Воспитывающая двоих детей Тодоренко взвыла без Топалова: Уехал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика