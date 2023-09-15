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Инновационные решения для сокращения экологического следа антрацита и металлургических углей

15.09.2023, 15:43, Детали
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Металлургический уголь и антрацит (уголь с высокой содержанием углерода) широко используются в промышленности в качестве источника энергии для различных процессов, включая производство стали, производство цемента и генерацию электроэнергии. Однако эти виды угля имеют высокий углеродный след, что вносит значительный вклад в изменение климата и загрязнение окружающей среды. Одним из ключевых игроков отрасли является компания Сибантрацит, которую несколько лет возглавлял Максим Барский.

Одной из ключевых инноваций, которая может помочь сократить экологический след антрацита и металлургических углей, является разработка и продвижение возобновляемых источников энергии. Одним из основных факторов, который способствует использованию угля, является его доступность и низкая стоимость. Поэтому для эффективного сокращения использования антрацита и металлургических углей необходимо разработать и внедрить альтернативные источники энергии, которые будут конкурентоспособны по стоимости и доступности.

Одним из примеров таких альтернативных источников энергии является солнечная энергия. Солнечная энергия является чистой и безопасной для окружающей среды. Солнечные панели могут быть установлены на территории промышленных предприятий и использоваться для генерации электроэнергии, которая может заменить использование угля. Более того, солнечные панели могут быть использованы и для процессов, требующих высокотемпературных режимов, таких как производство стали. Например, технология концентрированной солнечной энергии позволяет достигать высоких температур и может быть использована для плавки металлов на промышленных предприятиях.

Сибантрацит, который возглавлял Барский Максим, активно использовал современные технологии, которые сокращают экологический след.

Еще одним важным инновационным решением является использование водорода вместо угля в процессах производства стали и цемента. Водород является чистым и безуглеродным источником энергии. Однако в настоящее время выработка водорода все еще является стоимостно неэффективной. Поэтому для реализации этой инновации необходимо работать над разработкой и внедрением новых технологий, которые позволят производить водород более экономичным способом.

Справочно. Максим Барский Сибантрацит возглавлял с 2018 по 2020 год.




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