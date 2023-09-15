Скандалы: Финские строители уходят в банкротство

Почти 400 финских строительных компаний обанкротились с начала года

Эксперты считают, что это далеко не конец. Банкротятся фирмы на рынке как бюджетных квартир и таунхаусов, так и коттеджей. Последняя – Kesälahden Rakennus, которая с 1975 года успешно работала на востоке Финляндии и строила дома в Карелии. Связано ли банкротство этой компании и других предпринимателей с санкциями, наложенными на Россию?

Почти 50-летняя история компании Kesälahden Rakennus, основанной в финском городе Йоэнсуу, завершилась 1 сентября. Новость о банкротстве бизнеса с миллионными долгами опубликовали на местном интернет-портале Rakennuslehti. В 2022 году строители ушли в убыток на сумму более чем 4 млн евро при обороте 5,3 млн евро, подали заявку на реорганизацию и завершили эту процедуру в июне 2023 года. Как сообщает газета Karjalainen, причиной стала приостановка строительства школы в Париккале, а также низкие продажи готового жилья в Северной Карелии.

В начале сентября заявление о банкротстве подала фирма Siklatilat Oy, в которой была запущена реструктуризация. Всего два года назад, в 2021-м, оборот компании достигал 107 млн евро, в ней работало почти 100 человек. На момент банкротства осталось всего четверо сотрудников. По словам управляющего Sikla Group Янне Ниеминена, до процедуры реструктуризации портфель заказов составлял более 50 млн евро, но большая часть заказчиков отказалась от сотрудничества.

О том, что строительная отрасль Финляндии находится в тяжёлом положении, стали говорить после банкротства компании Jukkatalo, крупнейшей в сегменте строительства коттеджей и работавшей около полувека. Её штат включал свыше 200 человек. Сумма долга организации – около 2,3 млн евро.

На конец августа в Финляндии, как пишет газета Helsingin Sanomat, были признаны банкротами почти 390 строительных компаний. Этот показатель удвоился и стремительно растёт по сравнению с прошлым годом. По данным на 2019–2021 годы, в стране ежегодно подавали около 250 заявлений о банкротстве. По мнению главного экономиста Союза строительной промышленности Финляндии Йоуни Вихмо, банкротств будет ещё больше, спад в отрасли усилится к концу года, строительство новых квартир уменьшится приблизительно вдвое (в прошлом году начали строить около 40 тыс. квартир).

Уже сейчас объёмы ввода жилья в эксплуатацию заметно сокращаются, а некоторые девелоперы даже не приступали к новым проектам. В частности, с апреля по июнь разрешений на строительство было выдано на 58 процентов меньше, чем за аналогичный период в 2022 году. Страна находится в ситуации, близкой к финансовому кризису. В наиболее нестабильном положении оказались узкоспециализированные компании, занимающиеся строительством жилья.

Одно из грядущих последствий – безработица.

Jukkatalo уже уведомила 200 сотрудников о предстоящих увольнениях; в целом в обанкротившихся компаниях были заняты как минимум полторы тысячи человек. По прогнозам Союза строительной промышленности, без работы могут остаться 20 тысяч человек, то есть 10 процентов от общего числа специалистов отрасли.

Ещё одно косвенное последствие кризиса строительной сферы – удорожание трудовых ресурсов. Долгое время на строительном рынке Финляндии работали граждане соседней Эстонии – квалифицированная, но более дешёвая рабочая сила. Из-за кризиса эстонцы возвращаются домой, а их места под влиянием профсоюзов занимают более дорогие финские специалисты.

Как ситуация связана с санкциями

С точки зрения доктора экономических наук, заведующего кафедрой экономики судостроительной промышленности Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Марии Конягиной, по большей части сложившаяся ситуация связана с тем, что финским строителям закрыли доступ к российскому лесу.

– Лес туда поставлялся очень активно. Вся Карелия работала на финскую, в том числе и строительную промышленность, потому что в Финляндии много деревянных домов. И сейчас поток нашей древесины туда прекратился. Прекратился и поток рабочей силы, причём хорошего уровня. Ну и также некоторые поставки строительных материалов – это не только дерево, но и металл, и топливо. В 2022 году этот поток был закрыт, – поясняет собеседница.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич также считает, что текущее положение напрямую связано с санкциями. Причём это многоуровневая зависимость.

«Для Финляндии, крупной, но демографически небольшой страны, торговля с Россией – это торговля с рынком, на котором они имеют устойчивые традиционные позиции. Сами финны всегда говорили, что российский рынок, а ранее советский рынок, тяжёлый, но премиальный – здесь процесс прибыли существенно больше, чем на других рынках», — Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований

– Финское строительство базировалось на нескольких направлениях: во-первых, граждане России были покупателями недвижимости в восточных районах и в Хельсинки; это были достойные 7–12 процентов покупателей, причём достаточно щедрые. Если внутри России мы можем пользоваться ипотечными кредитами, то при покупке недвижимости в Финляндии и ЕС люди приходили с живыми деньгами, что для строителей очень ценно. Ну а дальше запускается цепочка: строительство – мультипликатор производства строительных материалов, производство – мультипликатор для сферы услуг, – отмечает он.

Кроме того, с недавнего времени ряд владельцев недвижимости в Финляндии лишился возможности посещать свои дома. Некоторые из них решили продать жильё, что ещё больше повлияло на рынок, увеличило предложение и удешевило новые объекты.

По словам Николая Межевича, проблемы с сотрудничеством России и Финляндии начались ещё в 2014 году и были связаны с украинскими событиями. Затем они обострились в период пандемии, когда практически прекратился взаимный туризм, и достигли своего пика сейчас, после событий 2022 года.

– Пик ещё не прошёл, и надо понимать, что большинство финских компаний, о которых идёт речь, – это малый и средний бизнес. По масштабам России это пустяки. Но Финляндия сохраняет систему социальных гарантий, и любое банкротство компаний возлагает на государство дополнительные проблемы и обязательства. Безусловно, это будет только развиваться и углубляться, потому что придут вторичные, третичные последствия санкций. Например, строители активно занимались ремонтом дорог, контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, были построены десятки торговых центров, которые будут закрываться. Думаю, что единственный шанс для строительного комплекса Финляндии – это государственный заказ в оборонной сфере, что-то вроде второй линии Маннергейма, – полагает эксперт.

А как у нас?

В то время как у соседей наблюдается непростая ситуация, строительный кризис в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, напротив, закончился.

– У нас совершенно другая структура строительной отрасли – в основном у нас работают крупные компании. Мы уже пережили испытания сначала пандемией, потом санкциями. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области по-прежнему довольно высокий спрос на недвижимость, плюс у нас ещё сохраняется эффект льготных государственных программ, в том числе льготного ипотечного кредитования. Поэтому пока проблем в строительной отрасли не ожидается, есть лишь изменения в стоимости. Это связано с тем, что Центральный банк ужесточил требования к ипотечным кредитам. В частности, теперь нельзя выдавать их без первоначального взноса в размере до 25–30 процентов от стоимости квартиры. К сожалению, это никак не повлияло в меньшую сторону на цену недвижимости, но одновременно это поддерживает качество платёжеспособного спроса, – комментирует Мария Конягина.

Таким образом, несмотря на временные трудности, которые возникли в строительной отрасли из-за санкций и невозможности закупать материалы за границей, на сегодняшний день наша строительная отрасль чувствует себя неплохо. В основном благодаря государственной поддержке и тому, что на рынке работают довольно крупные устойчивые корпорации.

Фото: Скандалы.ру

Анастасия Ермакова

Оригинал материала: “Октагон”