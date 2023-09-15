«Ростех» разработал инфракрасную камеру с дальностью обнаружения до 20 км

Холдинг “Росэлектроника”, входящий в госкорпорацию “Ростех”, представил первую серию опытных образцов инфракрасной камеры SWIR с уникальной дальностью действия до 20 км. Это устройство планируется использовать в спасательных операциях в условиях низкой видимости. Камера может быть интегрирована в наземные наблюдательные системы, а также как пилотируемые, так и беспилотные воздушные аппараты.

Генеральный директор ЦНИИ “Электрон” Алексей Вязников отмечает: “Инфракрасная SWIR-камера в ночное время обеспечивает качество наблюдения, превосходящее аналогичные устройства, работающие в видимом спектральном диапазоне. С применением лазерной подсветки дальность обнаружения объектов превышает системы среднего и длинноволнового диапазонов в 3-3,5 раза”.

Стоит отметить, что при использовании лазерной подсветки камера способна формировать изображения высокого разрешения даже в условиях полной темноты, тумана, дождя, пылевых бурь и других неблагоприятных обстоятельствах.