 

Дочь актера Михаила Ульянова найдена мертвой в Москве

15.09.2023, 14:37, Разное
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Дочь Михаила Ульянова скончалась в возрасте 64 лет. По информации, которая стала доступна журналистам, женщину обнаружили в собственной квартире на Большой Бронной улице.

По предварительным данным, смерть наступила накануне — вечером 14 сентября. Елена Ульяновой было 64 года. Стоит отметить, что она не занималась актерским мастерством, как ее родители.

Женщина посвятила жизнь профессии графика-художника. Что стало причиной смерти наследницы известного актера — неизвестно.

Михаил Ульянов прожил со своей женой Аллой Парафьяк почти 50 лет, отмечает Пятый канал. В 2004 году супруги отметили золотую свадьбу.

Ульянов на тот момент уже продолжительное время боролся с болезнью Паркинсона. Дочь Елена рассказывала, как маленькая и худая мама водила отца по коридорам больницы под руку.

Когда у артиста начались проблемы с почками и кишечником, он отказался от срочной операции. На тот момент у него родились правнуки, которых артист так и не застал.


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