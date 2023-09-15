 

Перед смертью дочь Ульянова страдала от сильной боли – что стало причиной

15.09.2023, 14:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сообщение о смерти художника-графика распространила пресс-служба Театра имени Вахтангова, в котором работал ее знаменитый отец Михаил Ульянов – звезда прошумевшего в свое время фильма “Ворошиловский стрелок”. По данным издания “Московский комсомолец”, в последнее время 63-летняя женщина страдала от сильной боли в ногах и поэтому практически не покидала квартиру. Ей помогали друзья, в том числе и гуляли с ее псом, скончавшимся несколькими месяцами ранее.

Один из приятелей два дня не мог связаться с Еленой по телефону и попросил консьержку посмотреть, не случилось ли чего — она и обнаружила тело. По предварительным данным, у Ульяновой были проблемы с сердцем, вероятная причина смерти — инфаркт миокарда. Убийство сотрудники полиции исключают.

Елена Ульянова возглавляла благотворительный фонд имени отца. В свое время она подарила Театру имени Вахтангова его личные вещи, а, кроме того, открыла в его честь два монумента и регулярно участвовала в театральных мероприятиях.

В театральной пресс-службе подчеркнули, что Елена была очень дорога коллективу театра и фактически выросла в его стенах. О времени и месте прощания и похорон объявят позднее.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Ключ к борьбе со старением организма найден

16.09 / НАСА опубликовало отчет о НЛО

16.09 / Мнение: О причинах провала контрнаступа Украины… Кто прав?

16.09 / Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Крах империй-паразитов

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бранная слава

16.09 / Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Открытие чемпионата Северной Кореи

16.09 / Сайт обвалился: кофта Меган Маркл произвела ажиотаж

15.09 / Воспитывающая двоих детей Тодоренко взвыла без Топалова: Уехал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика