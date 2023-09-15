Перед смертью дочь Ульянова страдала от сильной боли – что стало причиной

Сообщение о смерти художника-графика распространила пресс-служба Театра имени Вахтангова, в котором работал ее знаменитый отец Михаил Ульянов – звезда прошумевшего в свое время фильма “Ворошиловский стрелок”. По данным издания “Московский комсомолец”, в последнее время 63-летняя женщина страдала от сильной боли в ногах и поэтому практически не покидала квартиру. Ей помогали друзья, в том числе и гуляли с ее псом, скончавшимся несколькими месяцами ранее.

Один из приятелей два дня не мог связаться с Еленой по телефону и попросил консьержку посмотреть, не случилось ли чего — она и обнаружила тело. По предварительным данным, у Ульяновой были проблемы с сердцем, вероятная причина смерти — инфаркт миокарда. Убийство сотрудники полиции исключают.

Елена Ульянова возглавляла благотворительный фонд имени отца. В свое время она подарила Театру имени Вахтангова его личные вещи, а, кроме того, открыла в его честь два монумента и регулярно участвовала в театральных мероприятиях.

В театральной пресс-службе подчеркнули, что Елена была очень дорога коллективу театра и фактически выросла в его стенах. О времени и месте прощания и похорон объявят позднее.