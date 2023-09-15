В России создадут отечественный порносайт, отвечающий традиционным ценностям

Министерство культуры объявило конкурс на лучший проект по созданию порнографического сайта «Пётр и Феврония», контент которого будет полностью соответствовать законодательству, а также «иным неписанным нормам» российского общества.

Планируется, что новый ресурс станет достойной альтернативой западным сервисам, которые ежедневно посещают миллионы граждан России.

– Тема эротики и порнографии весьма чувствительная, но мы обязаны взять этот вопрос на контроль, ведь каждый день не менее 10 миллионов наших соотечественников посещают тематические веб-страницы, – рассказала заместитель министра культуры Надежда Преподобная. – Западные площадки намеренно деформируют нервную систему россиян, показывая всякие извращения даже несовершеннолетним.

На создание «Петра и Февронии» выделено 300 миллионов рублей, сайт должен быть запущен не позже февраля 2024 года. Согласно техническому заданию, на ресурсе будет несколько обязательных разделов: «Эротика без оголения», «Платоническая любовь», «Обнажённая скульптура».

Каждый пользователь сайта будет обязан пройти обязательную верификацию через портал «Госуслуги» или МФЦ, чтобы подтвердить свой возраст и отсутствие медицинских противопоказаний к просмотру порнографических и эротических материалов.

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