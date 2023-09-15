 

Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

15.09.2023, 13:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Благоустройство у станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) проводится в сжатые сроки и с комфортом для жителей. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, работы завершены у станций “Кленовый бульвар” и “Нагатинский Затон”. Специалисты обустроили удобные пешеходные маршруты от жилых домов. Вдоль Коломенской улицы появился прогулочный экологический маршрут с зонами отдыха и воркаута, а на Коломенской улице – велодорожка, рассказал Собянин.

“В работе — территории около “Аминьевской”, “Марьиной Рощи”, “Зюзино”, “Новаторской”, “Воронцовской”, “Проспекта Вернадского” и “Текстильщиков”, – уточнил градоначальник.

В порядок привели тротуары и проезжую часть, установили новые опоры освещения, остановки общественного транспорта. В ближайшее время у станций проведут дополнительное озеленение – высадят деревья, кустарники и цветы.

У станции большого кольца “Сокольники” появится спортивный кластер со скейт-парком и памп-треком. Также специалисты обновляют территории у 11 станций Московских центральных диаметров (МЦД), девяти станций подземки и четырех городских вокзалов.

В Москве 6 сентября открылись станции “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково” Солнцевской линии метро. За неделю ими воспользовались 113 тысяч человек.

7 сентября открылись три станции северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии – “Яхромская”, “Лианозово” и “Физтех”. Участок улучшил транспортное обслуживание 500 тысяч человек.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Синоптик спрогнозировал второе пришествие бабьего лета в Москве

16.09 / Эксперт опроверг новость о повышении платы за ЖКХ с 1 октября

16.09 / Эмбер Херд обвинила Илона Маска в публикации ее откровенного фото без разрешения

15.09 / Лишившийся концерта Шнуров пригрозил организаторам судом

15.09 / Врач рассказал о влиянии алкоголя на мозг: о таких последствиях вы вряд ли задумывались

15.09 / Не только Николаев: оказавшийся на больничной койке Васильев напугал россиян

15.09 / Собянин: Новые станции “салатовой” линии позволяют экономить до 40 минут в день

15.09 / Дождалась-таки: на Западе замолчавшей Нетребко дали шанс

15.09 / Собянин: За год участниками программы “Сделано в Москве” стали 3 тыс брендов

15.09 / “Опасность летального исхода”: что ждет попавшего в реанимацию Николаева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика