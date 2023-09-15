Для российских и белорусских геймеров заблокировали доступ к онлайн-режимам Mortal Kombat 1

Российские и белорусские геймеры столкнулись с проблемой доступа к онлайн-режимам в новой игре Mortal Kombat 1, пишет портал DTF, ссылаясь на многочисленные жалобы игроков.

Попытки пользователей из РФ и Белоруссии присоединиться к онлайн-матчам завершаются уведомлением об ошибке: “Произошла ошибка при подключении к серверу Mortal Kombat 1”. Таким образом, игроки не имеют доступа к лобби и не могут сражаться с игроками из своих стран.

Согласно данным DTF, данная проблема затрагивает, по меньшей мере, версии Mortal Kombat 1 для ПК и PlayStation 5, хотя нет информации о сбоях на Xbox Series X и S.

Некоторым пользователям удалось обойти ограничение, используя VPN.

DTF также отмечает, что это не первый случай, когда российские и белорусские геймеры сталкиваются с ограничениями в играх от Warner Bros., издателя Mortal Kombat 1. Ранее подобные проблемы возникали при запуске MultiVersus.

Полноценный релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября 2023 года, но покупатели расширенной версии уже получили доступ к игре с 14 сентября.