ООН: Украина получает военную помощь для обороны от России

Партнеры Украины продолжают оказывать ее вооруженным силам «военную помощь для обороны в контексте полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, которое было совершено 24 февраля 2022 года в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и международного права».

Об этом заявила Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, выступая во вторник на заседании Совбеза ООН, созванном по просьбе России.

По ее словам, согласно информации из открытых источников, Украина получила тяжелые обычные вооружения, включая танки, бронемашины, боевые самолеты, вертолеты, крупнокалиберные артиллерийские системы, ракетные системы и беспилотные боевые летательные аппараты, а также боеприпасы с дистанционным управлением, стрелковое оружие, легкие вооружения и боеприпасы к ним.

Также поступали сообщения о том, что отдельные государства передают или планируют передать российским вооруженным силам беспилотные летательные аппараты и боеприпасы, в том числе для возможного использования в Украине.

«Нет необходимости говорить о том, что любая передача оружия должна осуществляться в рамках международно-правовых и политических соглашений, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности, – отметила Накамицу. – Любые потенциальные или предполагаемые нарушения соответствующих резолюций Совета Безопасности, вводящих санкции или ограничительные меры, если они будут подтверждены, вызывают серьезную озабоченность».

Кассетные боеприпасы

Особое беспокойство вызывают в ООН сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов. Докладчица напомнила, что Генеральный секретарь неоднократно призывал прекратить применение такого оружия, которое, как настаивает глава ООН, «должно уйти в историю». «Мы также принимаем к сведению сообщения, связанные с передачей украинским силам танковых боеприпасов с обедненным ураном», – добавила она.

Предотвратить дальнейшее распространение оружия

Поставки оружия и боеприпасов в любых конфликтных ситуациях не только вызывают серьезную озабоченность в связи с потенциальной эскалацией насилия, отметила Накамицу, но и усугубляют опасность дальнейшего распространения оружия и боеприпасов после окончания конфликта. Чтобы предотвратить это, необходимо вовремя принять меры, напомнила она. «К числу таких мер относятся совершенствование практики маркировки, всеобъемлющая оценка рисков утечки, выдача сертификатов конечному пользователю, оговорки о недопустимости дальнейшего распространения, а также эффективные правовые и правоприменительные меры и проверки после отгрузки», – проинформировала Высокий представитель членов Совбеза ООН.

Она напомнила о Регистре обычных вооружений Организации Объединенных Наций, который охватывает 90 процентов мировых потоков оружия и может помочь в отслеживании притока оружия в зоны конфликтов. Накамицу призвала государства-члены принять участие в этом механизме и присоединиться к ряду других международных соглашений по контролю над вооружениями.

Защита гражданского населения

Помимо решения вопроса о поставках оружия, все стороны в вооруженном конфликте обязаны защищать гражданских лиц и соблюдать нормы международного права, включая международные гуманитарные правовые акты, подчеркнула представительница ООН.

По ее словам, с 24 февраля 2022 года по 27 августа 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 26 717 жертв среди гражданского населения в Украине, из них 9 511 человек были убиты и 17 206 – ранены. Это только подтвержденные данные, реальные цифры, по ее словам, вероятно, значительно выше.

Подавляющее большинство людей пострадало в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе в ходе обстрелов из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня, запуска крылатых и баллистических ракет, а также в результате авиаударов. Обеспокоенность в ООН, по словам Накамицу, вызывает и продолжающееся использование беспилотных летательных аппаратов против гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры. Она отметила, что такое применение боевых беспилотников противоречит международному гуманитарному праву.

Накамицу отметила эскалацию нападений на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в Украине, включая энергетическую инфраструктуру, медицинские и образовательные учреждения, порты, дороги, мосты и зерновые объекты.

«В соответствии с международным гуманитарным правом сторонам в вооруженном конфликте запрещается наносить удары по гражданским лицам и гражданским объектам, включая гражданскую инфраструктуру», – подчеркнула Изуми Накамицу. Организация Объединенных Наций, по ее словам, решительно осуждает нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру и настоятельно призывает немедленно их прекратить.

Минное загрязнение

Мины и взрывоопасные пережитки войны привели к загрязнению больших территорий, что сделало землю непригодной для сельского хозяйства и затруднило передвижение людей. «Я повторяю свой призыв ко всем сторонам соблюдать свои обязательства по Конвенции о конкретных видах обычного оружия и не передавать и не применять никаких мин, запрещенных пересмотренным Протоколом II к ней», – заявила Высокий представитель.

Потери, разруха и страдания в Украине

По словам Накамицу, последние восемнадцать месяцев принесли народу Украины невыносимые страдания. Мир не должен допустить, чтобы эта бессмысленная война продолжалась. Она призвала все государства-члены приложить все усилия для достижения мира.

«Как неоднократно подчеркивал Генеральный секретарь, Организация Объединенных Наций привержена поддержке всех значимых усилий по установлению справедливого и устойчивого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи», – подытожила свое выступление Высокий представитель ООН по разоружению.