Мнение: Счастье НЕ управлять. Начало

Блин, написал большой текст на интересную тему – про ненависть российских людей к частной собственности и самоуправлению. Не с целью осудить, а с целью понять: я ведь и сам – один из них. Но получилось длинно, народ не осилит. А если разбить на части – 90% не поймет, что это две части чего-то одного целого. А если целиком – редкая птица долетит до середины… Проблема, видимо, не имеет решения, поэтому выложу пока все же первую часть, и пойду спать. Завтра продолжим.



Катастрофа подмосковного пейзанина

Недавно в Фейсбуке прочел душераздирающую историю. Человек жаловался, что он купил себе дом в одном из подмосковных коттеджных поселков, и так радовался, так радовался… И цена была подходящая, и расположение удобное, и оплата коммуналки по-божески, и жена очень была довольна. И вдруг – нате: пожили они там полгода, настроили планов громадьё – а где-то там, в небесных высях, вроде как поменялась Управляющая Компания этого поселка, была одна, стала другая – и вот эта Другая компания внезапно стала «оптимизировать» поселковое энергопотребление, вроде как смела провайдера электричества – и в общем оказалось, что норму потребления э/нергии для домового хозяйства тихой сапой урезали, а за «излишки» по отоплению вломили какой-то жуткий тариф… Наш автор посчитал – и прослезился: внезапно вышло, что зимой им придется или сидеть на холоде, стуча зубами, или платить какие-то запредельные деньги, из-за чего как минимум все их планы по «улучшению» пойдут прахом, и «придется работать только на отопление».

Письмо было полно стандартного постсоветского отчаяния: конечно же, причиной стало, что к власти над поселком в лице новой УК пришли какие-то проходимцы и мошенники, естественно, имеющие «мохнатую руку» где-то в руководстве области, само собой, взволновались не только они, но и другие жители того же поселка, все они, как водится, стали сочинять всякие жалобы в администрацию области, прокуратуру и лично президенту РФ, всё это в процессе, но сдвигов никаких, а зима, как нам не уставали повторять еще в сериале «Игра престолов», таки близко. И что еще делать – неизвестно. Особенно учитывая, что жить в неотапливаемом доме не удастся по соображениям не только гуманитарным, но и техническим: зимой всё промерзнет, трубы полопаются, а ремонт встанет в такую сумму, что лучше уже сразу повеситься.

В общем, банально, хотя мужика и его семью безусловно жалко. Я же привожу эту историю не в качестве обличителя, а как архетипическую историю страха и ужаса, пугающую огромную часть российских обывателей, то есть постсовков. Дело в том, что чего-то подобного в России боятся ВСЕ собственники чего-нибудь недвижимого, а примеров, что страхи небеспочвенны – масса. Всегда есть риск, что над твоей несчастной квартирой, дачей или домом сгустятся тучи в виде каких-то ушлых ребят, с помощью махинаций ставших по главе или «товарищества собственников», или «управляющей компании», что они замутят какую-то гадость (или задерут тарифы на всё, или продадут что-то важное типа придомовой территории или подвала дома под дискотеку, или сделают еще какую подлость, и потянутся бесконечные жалобы, суды, разборки, все деньги все равно украдут, мошенники с ними сбегут, потом вместо них придут какие-то другие мошенники, и они первое что сделают – стребуют те же самые деньги со всех собственников снова, именно под предлогом «ну ведь те деньги украли, вы же понимаете?»).

Главное достижение Собянина

А я просто прочел эту историю и очень ясно и окончательно осознал, почему в Москве жители всегда будут голосовать за Собянина и из последних сил ненавидеть «либерализм», будучи при этом даже не в силах объяснить внятно, что это такое. И заодно наконец понял, в чем же главное достижение Собянина в Москве.

И это не новые станции метро, не МЦК, не снесенные ларьки и изведенные маршрутки, не «это электробус» и не спецполосы для оных. О «главном достижении» Собянина в Москве никогда не напишут в его рекламных или предвыборных буклетах. Речь о том, что Собянин полностью извел и уничтожил в Москве любые намеки на какое-либо самоуправление (либо просто запретил, либо, что чаще, формализовал и обессмыслил до полной неразличимости) – и вот именно за это москвичи еще век будут носить его на руках. Ибо реальное самоуправление и есть самый страшный кошмар современного русского обывателя: он его боится, не понимает и ненавидит. И не зря – есть причины.

Собственно, борьбу со всеми видами самоуправления в столице начал еще Лужков (были целые битвы с некоторыми районными «муниципальными» советниками и с попытками «суверенизации» отдельных районов, типа Краснопресненского) – но именно Собянин железной рукой довел дело до конца. Все районные муниципальные «власти» лишены каких бы то ни было полномочий, денег и доведены до полного ничтожества, зловещие аббревиатуры типа ТСЖ и УК уже много лет не тревожат слух москвичей, можно уже, кажется, спокойно прожить целую жизнь московского «собственника жилья» и никогда не столкнуться с этими образованиями. Вместо УК в подавляющей части московских домов – некая структура мэрии под типовым названием «Жилищник», ее филиалы в каждом из ста с лишним московских районов, «Жилищники» не скрывают, что все они, по сути – работники мэрии, то есть – подчиненные Собянина. А сам Собянин нащупал беспроигрышную нишу «хозяина города», который напрямую решает любые вопросы. Если у тебя засорился унитаз, пропала горячая вода или грязно в подъезде – что делать? Любой москвич знает: надо или позвонить в «Жилищник» (подчиненным Собянина), или написать в «Приемную мэрии» (самому Собянину!) – и твоя проблема будет решена. Прибегут специально обученные люди, помогут, прочистят, уберутся. Ну а если даже нет – понятно, кто будет виноват. Конечно, Собянин! Знать виновника беды – это ведь уже половина решения.

Собянин, включи тепло!

Вот, скажем, у нас наступила очередная золотая осень, скоро начнет холодать, и в соцсетях, как бывает каждый год, начнут бурлить особо мерзлявые москвичи, с возмущениями и жалобами: когда не включат батареи, что там думает проклятый Собянин, почему он всех морозит, есть ли у него совесть и т.п. Такая волна упреков непременно случается дважды в год – весной и осенью. Мерзлые граждане регулярно жалуются или на то, что «Собянин слишком долго не включает отопление», или на то, что «Собянин слишком рано отопление выключил».

Этот дружный вой уже настолько привычен, что мало кто задается вопросом: а, собственно, при чем здесь вообще Собянин? Разве в Лондоне, Париже, Берлине или Нью-Йорке люди стонут, требуя «начать отопительный сезон»? Заваливают ли парижане или лондонцы свои мэрии требованиями «включить тепло», проклинают ли соответствующих мэров за то, что они этого не делают, «хотя уже похолодало»?!

Нет. Везде предполагается, что дата включения отопления определяется… договором на аренду жилья между арендатором и собственником жилья (владельцем здания), то есть прописывается индивидуально. Гм… А как же быть, если я живу в СВОЕЙ квартире, то есть я сам и являюсь собственником? Мне тогда у кого требовать включения?? Прикольная ситуация. Очевидно, ТАМ, у них, предполагается, что собственник должен сам позаботиться о том, как ему самого себя обогревать на собственной недвижимости.

Но, как видим, не в Москве. В Москве (да и во всех других городах России) отопление включает (и выключает) мэр.

Хотя это странно, согласитесь. Почему мэр? Это ведь не государственные дома. Они не принадлежат городу. По крайней мере, в большинстве московских многоэтажек большая часть квартир приватизирована, то есть эти дома или полностью, или на 50 и более процентов – частные. ПО ИДЕЕ (да и, хе-хе, по закону) их собственником является как раз «товарищество собственников жилья», то самое зловещее ТСЖ, в котором у мэрии – всего лишь доля голосов пропорционально доле неприватизированных до сих пор квартир, т.е. – мэрия не хозяин, а в лучшем случае миноритарный владелец небольшой доли. Почему же мэрия решает, когда отапливать ВСЕХ?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.