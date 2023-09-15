Камера с миллионом кадров в секунду создана в Сан-Диего

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали недорогую камеру, способную делать миллионы кадров в секунду. Это устройство может использоваться для исследования быстропротекающих процессов, таких как взрывы и столкновения частиц.

Камера состоит из массива светодиодов, каждый из которых может включаться и выключаться с высокой частотой. Свет от светодиодов проходит через объект, который исследуется, и попадает на матрицу фотоприемников. Таким образом камера может регистрировать изменение яркости в каждой точке изображения с очень высокой частотой.

Это устройство является недорогой альтернативой другим методам исследования быстропротекающих процессов, таким как высокоскоростная видеосъемка. Она может быть использована в различных областях науки и техники, где необходимо изучать подобные явления.