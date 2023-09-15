 

Мнение: Это наша латынь

15.09.2023, 4:45, Разное
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Френдесса изумилась, пишет: я, мол, всюду слышу, что дети везде говорят исключительно матом, причем это не связано с “низким статусом” или “низким доходом” семей, это везде и у всех, ужас. Про себя добавила, что только ее сын матом не общается и очень не любит, когда она сама говорит матом, хотя после 24 февраля она была настолько потрясена, что аж несколько месяцев матерная речь была ее главным способом коммуникации.

Я ответил, что проще всего представить дело так: дети говорят матом, потому что сегодня это не какая-то запретная, а самая ОБЫЧНАЯ лексика. На мате говорят все; другими словами, дети просто говорят по-русски. На современном русском.

А можно и еще поправить. Сказать, что никаких русских на самом деле нет, это исчезнувший этнос, частью погибший, частью растворившийся еще в прошлом веке. Тогда нынешняя общность, существующая на просторах бывшей Великой и Могучей – это советские (чему видим множество подтверждений, например, в навязчивом и необъяснимом стремлении везде и всюду восстанавливать памятники Ленину, Сталину и Дзержинского). Поскольку советские – это бывшие крестьяне, можно сказать, что они и говорят на советском – речи с большим включением матерных корней и даже во многом из них и состоящей с безграничным числом вариаций.

Но кто же тогда моя френдесса и я сам? А мы подобны средневековым чудакам, кому-то вроде монахов, кто упорно говорили меж собой на давно умершей латыни, и даже писавшими на ней ученые трактаты, никому, кроме них, непонятные и ненужные. Русский, на котором мы пишем – это наша латынь. Уплывающая в прошлое и уже сейчас малопонятная большинству в РФ.

Источник: Размышления вольного социолога


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