Озерные пауки переносят ртуть
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Озерные и речные пауки могут переносить ртуть из воды на сушу, где она может накапливаться в почве и растениях. Это может привести к загрязнению окружающей среды и нанести вред здоровью людей и животных.
Для предотвращения этого явления необходимо контролировать уровень ртути в водных объектах и принимать меры по ее удалению. Также следует избегать употребления в пищу рыбы и других водных организмов, которые могут быть загрязнены ртутью.
Металл оседает на деревьях в виде мягких блестящих слюд, которые зимой тают под действием солнечных лучей. Летом же деревья покрыты этой смолой.
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