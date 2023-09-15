Озерные пауки переносят ртуть

Озерные и речные пауки могут переносить ртуть из воды на сушу, где она может накапливаться в почве и растениях. Это может привести к загрязнению окружающей среды и нанести вред здоровью людей и животных.

Для предотвращения этого явления необходимо контролировать уровень ртути в водных объектах и принимать меры по ее удалению. Также следует избегать употребления в пищу рыбы и других водных организмов, которые могут быть загрязнены ртутью.

Металл оседает на деревьях в виде мягких блестящих слюд, которые зимой тают под действием солнечных лучей. Летом же деревья покрыты этой смолой.