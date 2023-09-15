 

На территории Бразилии нашли останки древнейшего хищника

15.09.2023, 3:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Бразилии обнаружены останки древнейшего известного хищного динозавра. Его назвали Sarcosuchus imperator, и он жил около 265 млн лет назад. Останки были найдены в штате Мату-Гросу-ду-Сул.

Sarcosuchus imperator был одним из крупнейших хищников своего времени. Его длина составляла около 12 метров, а вес – более 3,5 тонн. Он имел мощные челюсти с множеством острых зубов, которые позволяли ему охотиться на других динозавров и водных животных.

Окаменелости Sarcosuchus imperator были найдены в отложениях формации Арарипе, которая является одной из наиболее важных и разнообразных в мире для изучения динозавров и других вымерших животных. Эта формация содержит многочисленные остатки динозавров, включая самые древние известные окаменелости зауроподов.

Это открытие помогает ученым лучше понять эволюцию динозавров и их взаимодействие с окружающей средой. Оно также подчеркивает важность сохранения палеонтологических памятников и обеспечения доступа к ним для научных исследований.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / НАСА опубликовало отчет о НЛО

16.09 / Мнение: О причинах провала контрнаступа Украины… Кто прав?

16.09 / Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Крах империй-паразитов

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бранная слава

16.09 / Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Открытие чемпионата Северной Кореи

16.09 / Сайт обвалился: кофта Меган Маркл произвела ажиотаж

15.09 / Воспитывающая двоих детей Тодоренко взвыла без Топалова: Уехал

15.09 / В Лондоне состоялся посвященный королеве Елизавете II парад корги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика