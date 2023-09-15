На территории Бразилии нашли останки древнейшего хищника

В Бразилии обнаружены останки древнейшего известного хищного динозавра. Его назвали Sarcosuchus imperator, и он жил около 265 млн лет назад. Останки были найдены в штате Мату-Гросу-ду-Сул.

Sarcosuchus imperator был одним из крупнейших хищников своего времени. Его длина составляла около 12 метров, а вес – более 3,5 тонн. Он имел мощные челюсти с множеством острых зубов, которые позволяли ему охотиться на других динозавров и водных животных.

Окаменелости Sarcosuchus imperator были найдены в отложениях формации Арарипе, которая является одной из наиболее важных и разнообразных в мире для изучения динозавров и других вымерших животных. Эта формация содержит многочисленные остатки динозавров, включая самые древние известные окаменелости зауроподов.

Это открытие помогает ученым лучше понять эволюцию динозавров и их взаимодействие с окружающей средой. Оно также подчеркивает важность сохранения палеонтологических памятников и обеспечения доступа к ним для научных исследований.