Бактерия, которая превращает стоки в электричество

Исследователи из США создали трансгенную бактерию Escherichia coli, которая способна превращать сточные воды в электроэнергию. Для этого организм использует солнечный свет и загрязняющие вещества, присутствующие в сточных водах, в качестве источников энергии.

Бактерия была генетически модифицирована таким образом, чтобы она могла производить белки, способные проводить электрический ток. Когда она размножается в специальной среде, содержащей загрязняющие вещества, то производит эти белки и генерирует электрический ток.

Этот процесс называется биофотовольтаикой и может быть использован для очистки сточных вод и получения электроэнергии одновременно. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Biotechnology.