 

Катастрофа, которая убила динозавров, дала жизнь растениям

15.09.2023, 2:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые из Китая и США обнаружили, что массовое вымирание динозавров 66 миллионов лет назад создало условия для процветания покрытосеменных (цветковых) растений.

Эти растения, включающие большинство деревьев и трав, использовали свои семена для распространения и выживания в условиях, когда динозавры вымерли, а климат стал холоднее. Они смогли занять освободившиеся экологические ниши и быстро распространиться по Земле.

Исследование, опубликованное в журнале Science, основано на анализе ископаемых остатков растений и животных из различных регионов Китая. Ученые обнаружили, что после катастрофы разнообразие и численность цветковых растений значительно увеличились, что свидетельствует о том, что они смогли лучше адаптироваться к новым условиям.

Однако стоит отметить, что это лишь одна из теорий, объясняющих расцвет цветковых растений после вымирания динозавров. Другие ученые полагают, что этот процесс мог быть связан с изменениями в составе атмосферы или глобальными климатическими изменениями.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / НАСА опубликовало отчет о НЛО

16.09 / Мнение: О причинах провала контрнаступа Украины… Кто прав?

16.09 / Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Крах империй-паразитов

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бранная слава

16.09 / Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Открытие чемпионата Северной Кореи

16.09 / Сайт обвалился: кофта Меган Маркл произвела ажиотаж

15.09 / Воспитывающая двоих детей Тодоренко взвыла без Топалова: Уехал

15.09 / В Лондоне состоялся посвященный королеве Елизавете II парад корги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика