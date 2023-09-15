Катастрофа, которая убила динозавров, дала жизнь растениям

Ученые из Китая и США обнаружили, что массовое вымирание динозавров 66 миллионов лет назад создало условия для процветания покрытосеменных (цветковых) растений.

Эти растения, включающие большинство деревьев и трав, использовали свои семена для распространения и выживания в условиях, когда динозавры вымерли, а климат стал холоднее. Они смогли занять освободившиеся экологические ниши и быстро распространиться по Земле.

Исследование, опубликованное в журнале Science, основано на анализе ископаемых остатков растений и животных из различных регионов Китая. Ученые обнаружили, что после катастрофы разнообразие и численность цветковых растений значительно увеличились, что свидетельствует о том, что они смогли лучше адаптироваться к новым условиям.

Однако стоит отметить, что это лишь одна из теорий, объясняющих расцвет цветковых растений после вымирания динозавров. Другие ученые полагают, что этот процесс мог быть связан с изменениями в составе атмосферы или глобальными климатическими изменениями.