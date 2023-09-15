 

Открыты новые вакцины от гриппа и ковида

15.09.2023, 0:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вакцина против гриппа, которой планируется прививать все население, может быть создана всего за неделю.

“Наша новая противогриппозная вакцина, которая поможет значительно снизить частоту и тяжесть гриппа и сократить время лечения, является весьма сложной”, — говорит Бритте Францен, профессор технологии в Университете Осло. “Мы не можем разработать ее быстро, как бы этого ни хотелось. Но при этом никто не сомневается, что мы вскоре ее создадим.”

Результаты исследований, проведенных исследователями из Университета Осло, показывают, что новая вакцина обладает гораздо большей эффективностью, чем предшествовавшие. В структуре белка, который содержится в вакцине, произведена подмена аминокислот на менее известные.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Мнение: О причинах провала контрнаступа Украины… Кто прав?

16.09 / Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Крах империй-паразитов

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бранная слава

16.09 / Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Открытие чемпионата Северной Кореи

16.09 / Сайт обвалился: кофта Меган Маркл произвела ажиотаж

15.09 / Воспитывающая двоих детей Тодоренко взвыла без Топалова: Уехал

15.09 / В Лондоне состоялся посвященный королеве Елизавете II парад корги

15.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Перспективы разработки и направления применения БПЛА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика