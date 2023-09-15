Открыты новые вакцины от гриппа и ковида

Вакцина против гриппа, которой планируется прививать все население, может быть создана всего за неделю.

“Наша новая противогриппозная вакцина, которая поможет значительно снизить частоту и тяжесть гриппа и сократить время лечения, является весьма сложной”, — говорит Бритте Францен, профессор технологии в Университете Осло. “Мы не можем разработать ее быстро, как бы этого ни хотелось. Но при этом никто не сомневается, что мы вскоре ее создадим.”

Результаты исследований, проведенных исследователями из Университета Осло, показывают, что новая вакцина обладает гораздо большей эффективностью, чем предшествовавшие. В структуре белка, который содержится в вакцине, произведена подмена аминокислот на менее известные.