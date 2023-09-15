Найдены новые виды глубоководных рыб

В рамках нового исследования ученые обнаружили окаменелые следы глубоководных рыб, которые жили около 130 миллионов лет назад. Эти следы были найдены в морских отложениях на глубине около 800 метров у берегов Южной Африки.

Следы, которые были обнаружены, представляют собой отпечатки хвостов и плавников рыб, а также следы их передвижения по морскому дну. Это открытие является важным для понимания жизни в глубоком море в эпоху динозавров.

“Это совершенно новая информация о том, что происходило в морских глубинах в то время”, – говорит ведущий исследователь доктор Майкл Коутс из Кейптаунского университета.

“Мы знаем, что глубоководные рыбы могут переносить огромные давления, но это первый раз, когда мы видим прямые доказательства того, что они жили на таких глубинах”.

Ученые говорят, что эти следы помогают им лучше понять, как рыбы адаптировались к жизни на больших глубинах, а также предоставляют информацию о том, какие виды рыб обитали в глубоком море на протяжении мелового периода.