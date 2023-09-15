Мнение: Проблемы европейской ветроэнергетики, Циолковский про углекислый газ и очередное рекордное лето

1. В Германии у угольных карьеров начали демонтировать ветроэлектростанции, чтобы расширить добычу угля. Как и я предсказывал, усилия зелёных провалились полностью. Реальность победила пустые фантазии — «грязный» уголь оказался важнее для европейской экономики, чем «чистый» ветер (ссылка):



Немецкий энергетический гигант RWE начал демонтаж ветряной электростанции, чтобы освободить место для дальнейшего расширения открытого угольного разреза (карьера Гарцвайлер) в западном регионе Северный Рейн-Вестфалия.

Одна ветряная турбина уже демонтирована, а еще семь планируется демонтировать, чтобы добыть еще 15–20 миллионов тонн так называемого «бурого» угля, самого загрязняющего источника энергии.

В потолок развития упёрлась и британская ветроэнергетика (ссылка):

Оффшорная ветроэнергетика, а за ней и вся зеленая повестка Британии терпит крах.

Планы Великобритании в области морской ветроэнергетики и связанные с ними климатические цели были внезапно остановлены. В пятницу аукцион по контрактам на строительство новых ветряных электростанций не получил ни одной заявки от застройщиков.

Это произошло впервые с тех пор, как нынешняя система была введена почти десять лет назад, и это поднимает серьезные вопросы об экологических целях Великобритании.

Целью субсидий является обеспечение гарантированной цены, но компании говорят, что она должна быть намного выше, иначе строительство новых ветряных турбин на море остановится.

Великобритания является вторым по величине рынком морской ветроэнергетики в мире после Китая. Его успех стал результатом быстрого снижения стоимости технологии по мере расширения масштабов проектов. Однако в последнее время представители отрасли предупреждают, что инфляционное давление и растущие затраты на сырье означают, что снижающаяся кривая затрат не может продолжаться вечно. <…>

Пятничный удар фактически означает пропущенный год для развития морской ветроэнергетики в решающий момент. Кроме того, проекты предыдущего аукциона замораживаются из-за роста стоимости.

«Внезапно», ага. Спросили бы меня ещё 10 лет назад — и я бы ещё тогда сказал британцам, что именно этим всё и закончится. По-настоящему чистая энергия в 21-м веке — это атом, газ и гидроэлектростанции, но никак не солнечные панели и не ветряки.

2. Блогер melancholic77 цитирует великого русского учёного Константина Циолковского. Основоположник космонавтики предлагал не бороться с выпуском углекислоты в атмосферу, а напротив, жечь как можно больше углеводородов (ссылка):



Опыты показывают, что наиболее благоприятное количество, углекислого газа должно быть в десятки раз больше существующего (0,03%). Для разных растений оно различно и ещё не определено. Количество углекислоты можно регулировать при закрытых для растений помещениях, сверху прозрачных. Но его можно и вообще, увеличить в воздухе через сжигание ископаемого угля, торфа и нефти, через обжиг известняков (цементное дело) и уничтожение диких лесов, древесина которых отнимает много угольной кислоты от воздуха и представляет мёртвый капитал. Культурные растения, с этой целью, должны бы иметь как можно меньше стволов, веток и листьев. Сами плоды должны содержать хлорофилл и работать (химически) вместо листьев.

Впрочем, обильные будущие культуры плодовых растений и само человечество (своими телами) отнимет не мало углекислоты от воздуха. Но её тогда будет много, благодаря усилиям человека. Значительное изменение состава атмосферы будет достижимо только при увеличении сознательного населения в сотни раз и соответственном развитии техники и промышленности. Недра Земли непрерывно выделяют огромные количества газов, содержащих углерод, но в то же время он поглощается океанскими раковинами (углекислая известь) и растениями, океанов и суши. Часть этих растений не истлевает (возвращая атмосфере углекислоту), а уносится водами и погребается в земле и воде в форме углей, нефти и торфа. Можно это печальное явление ослабить, но при условии могущественного развития разумной жизни на Земле. Константин Эдуардович Циолковский, «Растение Будущего», 1929 г.

3. Нынешнее лето официально признали рекордно жарким. Вывод из этого на Западе делают ожидаемый – надо усилить накал борьбы с глобальным потеплением (ссылка):

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений — это говорит о необходимости активизировать усилия по борьбе с глобальным потеплением. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его слова передает РИА Новости.

«Наша планета только что перенесла сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис», — подчеркнул Гутерриш. Глава международной организации отметил, что негативные изменения на планете происходят быстрее, чем люди успевают бороться с их последствиями — экстремальными погодными явлениями, которые обрушились на многие регионы мира. <…>

Ранее эксперт по климату Всемирной метеорологической организации ООН сообщил, что экстремальная жара в Европе летом уже стала новой климатической нормой. Доказательством могут послужить масштабные лесные пожары в Греции, аномальная жара в Италии, наводнения и оползни в Греции и температурные рекорды в Турции.

В России на жаркую погоду этим летом особо не жаловались, потепление скорее радует россиян. Чем вести сомнительную борьбу с климатом, нам проще было бы прислать гуманитарную помощь грекам, если бы Греция не состояла в списке недружественных нам стран. Без помощи российских пожарных самолётов жителям греческих островов в этом году пришлось туго…