 

Рупор кремлевской пропаганды: Негативно влияю на ВСУ

15.09.2023, 0:21, Разное
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Это успех.

"Рупор Тоталитарной Пропаганды" попал в свежее Учебное пособие ВСУ по национально-патриотической подготовке в качестве канала, который негативно влияет на украинских военных. При этом меня повысили до работника российских спецслужб. Бойтесь.
И вызывайте "Волгу" на частоте 149.200
Коллег по цеху негативного влияния на ВСУ поздравляю с признанием.

Документ утянули хакеры из группы "Берегини".
Скачать можно у них на канале https://t.me/hackberegini/1778

https://t.me/boris_rozhin/97518?single – цинк

Еще одна ачивка снята. В учебных пособиях моим каналом пугают ВСУшников.

Источник: Colonel Cassad


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