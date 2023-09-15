Рупор кремлевской пропаганды: Негативно влияю на ВСУ
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Это успех.
"Рупор Тоталитарной Пропаганды" попал в свежее Учебное пособие ВСУ по национально-патриотической подготовке в качестве канала, который негативно влияет на украинских военных. При этом меня повысили до работника российских спецслужб. Бойтесь.
И вызывайте "Волгу" на частоте 149.200
Коллег по цеху негативного влияния на ВСУ поздравляю с признанием.
Документ утянули хакеры из группы "Берегини".
Скачать можно у них на канале https://t.me/hackberegini/1778
https://t.me/boris_rozhin/97518?single – цинк
Еще одна ачивка снята. В учебных пособиях моим каналом пугают ВСУшников.
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Источник: Colonel Cassad
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