 

Вернувшийся в Россию Милохин вновь сбежал за границу из-за страха: чего он боится?

14.09.2023, 23:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Осенью прошлого года Даня Милохин покинул Россию, не забыв послать на всем известные три буквы Первый канал. Таким жестом тиктокер “отблагодарил” команду шоу “Ледниковый период”, в котором внезапно перестал принимать участие. Тогда он просто бросил свою напарницу, фигуристку Евгению Медведеву и сбежал в США.

Однако у Милохина жизнь в Америке не задалась, и он переехал в Дубай, где сдружился с Моргенштерном*. Новый друг Дани оказался на редкость щедрым. Рэпер позволил тиктокеру жить у него. Но время шло, и блогер начал тосковать по родной стране. Об этом он сам говорил не в одном интервью.

Вероятно, когда скука стала невыносимой, Милохин засобирался в Россию. Возвращение тиктокера на родину стало одной из самых обсуждаемых новостей за последние дни. Но пока Даня прыгал от радости на Красной площади, общественность перешептывалась. Мол, пора уже блогера научить уму-разуму, и отправить его в армию.

Одной из первых высказалась Екатерина Мизулина, которая обратилась к руководству Минобороны России с просьбой о призыве блогера в ряды ВС РФ. Известно, что ранее Даня в армии не был.

И вскоре после этого Милохин вновь сбежал из России. В беседе с журналистами он не стал скрывать своего страха. Из-за этого чувства тиктокер не смог спрогнозировать свое очередное возвращение на родину.

“Посмотрим. Пока не знаю. Страшно”, – сказал молодой человек журналисту Super.ru.

Для всех стало очевидно, что Даня Милохин экстренно засобирался за границу из-за возможности отправиться в армию. Но так ли это на самом деле? Может, у блогера есть и другие причины страха? Наверняка, скоро он даст новое интервью, в котором раскроет свои эмоции и чувства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Синоптик спрогнозировал второе пришествие бабьего лета в Москве

16.09 / Эксперт опроверг новость о повышении платы за ЖКХ с 1 октября

16.09 / Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы

16.09 / Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

16.09 / Сайт обвалился: кофта Меган Маркл произвела ажиотаж

16.09 / Эмбер Херд обвинила Илона Маска в публикации ее откровенного фото без разрешения

15.09 / Воспитывающая двоих детей Тодоренко взвыла без Топалова: Уехал

15.09 / Лишившийся концерта Шнуров пригрозил организаторам судом

15.09 / В Лондоне состоялся посвященный королеве Елизавете II парад корги – видео

15.09 / Любовь с первого взгляда: поспешно женившийся Петров последовал примеру коллег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика