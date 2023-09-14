Врач рассказала о вреде для печени от бесконтрольного приема БАДов и витаминов

Какие факторы негативно сказываются на работе печени? На этот вопрос ответила врач-диетолог Наталья Панина рассказала,

“Ожирение ведет к развитию не только воспаления печени: в некоторых случаях оно может привести к циррозу, утяжеляет течение других заболеваний”, — цитирует врача RT. По словам эксперта, к повреждениям печени также может привести прием лекарственных средств: БАДов, витаминов, антибиотиков, обезболивающих и так далее. Поэтому назначать терапию должен только врач, подчеркнула Панина.

Ранее стало известно, что информация о “чудодейственном” эффекте препарата АСД-2 не соответствует действительности. В рамках совместного проекта URA.RU и “Лапша Медиа” удалось выяснить, что на самом деле данное лекарство дают животным. По словам доктора фармацевтических наук Евгения Абизова, принимать такие препараты можно только после серии испытаний.