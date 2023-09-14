 

Большая польза перепелиных яиц

14.09.2023, 23:45, Разное
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Перепелиные яйца богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые полезны для здоровья. Они содержат много белка, который помогает строить и восстанавливать ткани организма.

Кроме того, перепелиные яйца содержат витамин B12, который необходим для нормальной работы нервной системы и производства красных кровяных клеток. Они также являются хорошим источником железа, которое помогает переносить кислород по всему телу.

Употребление перепелиных яиц может помочь укрепить иммунную систему, улучшить работу мозга и снизить уровень холестерина в крови.


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