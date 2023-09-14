Концерт Шнурова в Москве отменили в последний момент

В субботу, 16 сентября, Сергей Шнуров и группировка “Ленинград” должны были выступит на стадионе “Лужники” в Москве, однако концерт в последний момент отменили, сообщает телеканал “360”, ссылаясь на сайт билетного оператора. Организаторы объяснили случившееся не зависящими от них причинами.

На сайте также говорится, что приобретенные билеты можно вернуть до конца ноября 2023 года. Так что поклонникам Сергея Шнурова и “Ленинграда” придется ждать другого случая, чтобы послушать такие хиты, как “В Питере пить”, “Вояж” и “Экспонат”.