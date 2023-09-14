Мнение: О настоящей экономической катастрофе… Не жилец?

Человек в реанимации может казаться живым. Монитор над его сложносочинённой койкой показывает какие-то цифры пульса и давления, датчик температуры рисует утешительные «тридцать шесть и шесть». Если абстрагироваться от трубок аппарата ИВЛ, снабжающих лёгкие воздухом, может показаться, что пациент просто спит. Лицо спокойно, веки сомкнуты, грудь вздымается, если присмотреться.

С экономикой тоже так бывает. Внешне — всё ровно: бюджет собирается, магазины работают, заводики пыхтят, что-то даже на экспорт идёт и валюта как-то не валяется на полу. Но это лишь видимость…

И кто, как не руководитель центрального банка, может это чётко объяснить?

Нынешний председатель НБУ Андрей Пышный сообщил о «сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений», замедлении инфляции, признаках восстановлении экономики. Но тут же признал, что бюджетные потребности Украины остаются высокими, а собственных доходов и внутренних привлечений не хватает для покрытия этих расходов. Международная помощь остается очень важной для Украины, и нам критически важно полноценностью выполнять условия МВФ, подчеркнул он.

Также Андрей Пышный заявил о сохранении четырёх рисков для украинской экономики:

1. Снижение объемов или потеря ритмичности поступления международной помощи, в том числе из-за несвоевременного или неполного выполнения условий программы МВФ.

2. Возникновение дополнительных бюджетных потребностей (для поддержки обороноспособности, ликвидации последствий терактов и т.п.) и значительных дефицитов, в частности, в энергетической сфере.

3. Возобновление существенного дефицита электроэнергии в результате значительных разрушений энергетической инфраструктуры, что приведёт к ограничению экономической активности и экспорта, увеличению импорта и усилению давления на валютном рынке, а, следовательно, и давлению на потребительские цены.

4. Дальнейшие осложнения для экспорта агропродукции, в частности, в случае продления или расширения торговых ограничений отдельными европейскими странами, а также из-за обстрелов портовой и аграрной инфраструктуры на фоне прекращения функционирования «зернового коридора».

В переводе на русский язык это означает, что #экономика и #бюджет Украины не просто нежизнеспособны без внешней финансовой подпитки, но даже малейшая задержка с очередным траншем или грантом отправят страну в экономическую катастрофу. И даже если западные спонсоры сохранят их ритмичность, любой более-менее серьёзный сбой в украинской энергосистеме разом отправит всё национальное хозяйство страны в нокаут. Ну и если договориться о возобновлении «зерновой сделки», пусть даже и на условиях Путина, не получится в ближайшее время, #кризис неизбежен.

В общем, украинская экономика — на ИВЛ, и даже кровь в неё качается извне.

Но это — сегодня. А что завтра?

Коллапс и крах?

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