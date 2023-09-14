 

Загадочная дыра на пляже в Ирландии удивила местных жителей

14.09.2023, 20:27, Разное
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На одном из пляжей Ирландии появилась загадочная дыра, вызвавшая бурное любопытство среди местных жителей. Люди активно обсуждают ее происхождение и назначение.

Обнаруживший яму житель прогуливался вдоль берега со своей собакой и уверен, что это кратер от падения метеорита. Даже рядом с дырой он обнаружил черный камень, который, по его мнению, прилетел из космоса. Новость о загадочной дыре быстро распространилась, и местные журналисты явились на пляж для расследования.

Один из журналистов поделился своими впечатлениями: “Этот камень тяжелее, чем кажется”.

Местные жители начали выдвигать различные теории о том, как могла появиться эта дыра. Однако некоторые участники дискуссии утверждают, что дыру мог собственноручно вырыть обладатель собаки или другое лицо, чтобы привлечь внимание.

Один из комментаторов выразил свое мнение: “Мне действительно стало смешно, когда житель заявил, что обычный камень – это астероид”.


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