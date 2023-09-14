 

“Укол в сердце”: SHAMAN пережил шок перед сложным концертом

14.09.2023, 20:18, Новости дня
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Сегодня SHAMAN является одним из самых популярных артистов в России. Его патриотические песни сплотили миллионы людей, даже за пределами большой страны напевают “Я русский”. Доказательством того, что Ярослав достиг невероятного успеха, служит его недавний концерт в Санкт-Петербурге.

60 тысяч человек подпевали Дронову на “Газпром Арене”, пишет Пятый канал. Для певца этот концерт стал довольно сложным, и в первую очередь – технически. В недавней беседе с прессой SHAMAN признался, что был шокирован масштабами площадки. Впечатления наполнили певца силами. “Произошел адреналиновый укол в сердце”, – образно выразился артист.

Ярослав очень старался, чтобы все вышло идеально. В день концерта он носился по площадке и пытался контролировать работу большой команды. Певец несколько раз репетировать главные моменты концерта. Дронов даже несколько раз перекрестился. Настолько он переживал.

А ведь еще пару лет назад SHAMAN находился в тени главных звезд российского шоу-бизнеса. Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко говорит, что дорогу молодому певцу не давала Алла Пугачева. Мол, певец добился популярности тогда, когда артистка покинула Россию. Слова Рудченко приводит “Царьград”.


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