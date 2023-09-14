Ледниковый период не за горами

С глобальным потеплением к 2018 году на планете ожидается аномально жаркая погода. Несмотря на то, что ледяной покров почти полностью растаял, температура в некоторых регионах повысилась до аномально высокой отметки, более 50 градусов по Цельсию. В частности, в районе Великих озёр и Миссури температура воздуха выше нормы на десять градусов.

Однако аномальная жара по всему миру вряд ли продлится долго, а повышение среднегодовой температуры в регионах, где сейчас холодает, является признаком приближения очередного ледникового периода.

Из-за холодного глобального климата в течение следующих нескольких десятилетий люди, живущие южнее экватора, рискуют стать жертвами малярии. Потеря возможности жить в тропиках может привести к появлению нового вида болезни — лихорадки денге.