 

Ледниковый период не за горами

14.09.2023, 20:05, Разное
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С глобальным потеплением к 2018 году на планете ожидается аномально жаркая погода. Несмотря на то, что ледяной покров почти полностью растаял, температура в некоторых регионах повысилась до аномально высокой отметки, более 50 градусов по Цельсию. В частности, в районе Великих озёр и Миссури температура воздуха выше нормы на десять градусов.

Однако аномальная жара по всему миру вряд ли продлится долго, а повышение среднегодовой температуры в регионах, где сейчас холодает, является признаком приближения очередного ледникового периода.

Из-за холодного глобального климата в течение следующих нескольких десятилетий люди, живущие южнее экватора, рискуют стать жертвами малярии. Потеря возможности жить в тропиках может привести к появлению нового вида болезни — лихорадки денге.


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