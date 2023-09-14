Написано с ошибкой – топонимическая комиссия приняла решение переименовать Воткинск

Родной город композитора Петра Ильича Чайковского – Воткинск – в ближайшее время ожидает переименование. К такому решению пришла муниципальная топонимическая комиссия по итогам открывшихся ранее неизвестных фактов.

Доктор исторических наук, преподаватель Удмуртского государственного университета Пётр Синяков во время командировки в Москву в Государственном архиве Российской Федерации ознакомился со сведениями, указанными в Лицевом летописном своде, датируемом 1568-1576 годами. В памятнике русской истории личный биограф Ивана Грозного писал о реке Водка, расположенной в бассейне Камы.

Таким образом топонимисты установили, что считавшееся столетиями нормативным название водной артерии было написано с ошибкой. Известный на весь мир населённый пункт получил своё имя в честь реки, поэтому он в ближайшее время станет Водкинском.

На переименование города потратят не более 5 млрд рублей. Документы жителям населённого пункта обновят за средства муниципального бюджета, предварительно пополнив его сборами с горожан на обновление документов.

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