Рупор кремлевской пропаганды: Почему Мексика – не США

Почему Мексика – не США

Читаю сегодня у одного гражданина, объявленного иностранным агентом, неожиданные размышления о Мексиканской революции, которая оборвала длительное правление проамериканского диктатора Порфирио Диаса. Историю этой страны он знает плохо. Поэтому все сводится не к тому, что тогдашняя революция произошла из-за жутких реалий мексиканского периферийного капитализма, а исключительно потому, что нехороший диктатор свои выборы фальсифицировал. Как будто для массы нищих и безграмотных пеонов участие в выборах было самым главным делом жизни. Далее цитата:

«Главное историческое наследие диктатора заключается в том, что насмотревшись на его бесконечное правление мексиканцы сказали “never again” и включили в свою конституцию положение о запрете президентам избираться более чем на один срок. Прошло сто лет, но оно до сих пор действует».

Да, действует. И сменяемость власти там есть, и реальная многопартийная система, и рыночная экономика. Почему же тогда на границе Мексики с США американские власти построили стену, чтобы отгородиться от беженцев из такой замечательной и прогрессивной страны? Или либеральный автор об этой стене не знает? И таких вопросов, на которые у подобных «экспертов» ответов нет, достаточно много.

Почему до сих пор Мексика — страна третьего мира, уступающая по рейтингу человеческого развития, высчитываемому экспертами ООН, Кубе (где, как нам рассказывают мировые СМИ, нет никакой демократии и «все плохо»). Почему в начале XXI века в Мексике даже неграмотность полностью еще не ликвидирована? Ведь рядом же США!!!



Трущобы в Мехико.

Это как у нас в Карелии некоторые любят задаваться риторическим вопросом: почему мы живем не так, как в соседней Финляндии? (публикацию на эту тему можно прочитать здесь https://dzen.ru/a/YioRaRSXAVj6PNnN). Вот же она, рядом!

Но точно таким же вопрос могут задавать себе и мексиканцы. Казалось бы эта страна должна быть второй Канадой. Напомню, что независимость Мексика получила всего через несколько десятилетий позже, чем ее добились 13 североамериканских штатов. Богатейшие природные ресурсы в наличии имеются, перечислять их можно долго. Полуевропейское и христианское население и полностью европейская элита. Мексика избежала фактического участия в двух разрушительных мировых войнах. И самое главное – никаких коммунистов у власти там отроду не было!

Там всегда был «правильный» капитализм. Сначала господствовала типичная либеральная модель с надеждой на США. При том самом Порфирио Диасе, который не жалел усилий для привлечения иностранных инвестиций. Потом госкапитализм с протекционизмом, привкусом местного патриотизма и фрондой против США (эта модель слегка напоминала нынешнюю РФ). А затем, с начала 80-х годов, в результате местной «перестройки», названой «салинастройкой», руководство Мексики стало проводить классическую неолиберальную политику. С приватизацией госсектора, созданием идеальных условий для инвестиций, зоной свободной торговли и прочими прелестями. Правда, местный народ от всего этого малость офигел и недавно выбрал во власть социал-демократов. Впрочем, счастья все нет…

Почему? Ответ простой: разница между странами капиталистической метрополии и странами периферийного капитализма принципиальна. В отличие от стены на границе, перескочить из одной модели в другую крайне проблематично, если не невозможно. Система так устроена. Кажется, многие из нас тоже стали об этом догадываться…



Фото из открытых источников. Мексика, 1955 год. Крестьяне переносят на себе семью местного помещика. Расскажите этим людям о "колхозном рабстве".

Постскриптум. Из воспоминаний советского диссидента Льва Копелева:

«На одной из московских кухонь мы в который уж раз опять говорили о Чехословакии, о том, где, когда, кто ошибался, можно ли было предотвратить вторжение. О многом спорили, но, кажется, в одном все соглашались: шестьдесят восьмой год был решающим в нашей истории и в жизни каждого из нас. Среди гостей был молодой мексиканский художник К., недавно приехавший в Москву. Он с трудом, но понимал русский.

— Вы все время говорите «шестьдесят восьмой год». А что, собственно, у вас произошло в том году?

Ему стали наперебой рассказывать, удивлялись, неужели он ничего не знает о советском вторжении в Прагу. Говорили кто сердито, кто презрительно, кто раздраженно.

— А я не мог тогда знать, я тогда сидел в тюрьме. В мае тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года была большая демонстрация молодежи в городе Мехико, войска и полиция стреляли, больше пятисот человек было убито, среди убитых были мои друзья. Тысячи раненых, тысячи арестованных. Меня год держали без суда, потом отпустили — у отца были связи. В тюрьме не было ни газет, ни радио, кормили впроголодь, часто били.

Нам в этот вечер стало стыдно. Мы об этих событиях ничего не знали».

Ну хоть кому-то из либералов стало стыдно!

(с) А.Степанов

https://dzen.ru/a/ZPSHYoORLBGuB8sQ – цинк

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