В Татарстане представили проводной квадрокоптер для непрерывного контроля ПДД

В Университете Иннополис, Республика Татарстан, был разработан InnoDrone – беспилотный квадрокоптер, предназначенный для постоянного мониторинга правил дорожного движения, как альтернатива обычным камерам. Об этом рассказали представители университета в пресс-службе.

InnoDrone представляет собой квадрокоптер с камерой высокого разрешения и проводом для постоянного питания. Благодаря этому, беспилотник может оставаться в воздухе на высоте до 20 метров и работать круглосуточно, при температуре в пределах от -30 до +55 градусов Цельсия и скорости ветра, не превышающей 10 м/с.

Кроме того InnoDrone оснащен системой машинного зрения, способной распознавать разные виды транспорта, такие как автобусы, легковые и грузовые автомобили, а также автоматически фиксирует нарушения, такие как выезд на встречную полосу, пересечение сплошной линии разметки и движение по обочине и разделительным полосам.

На данный момент комплекс InnoDrone находится на стадии тестирования на дорогах города Иннополис в Татарстане.