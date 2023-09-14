 

В Татарстане представили проводной квадрокоптер для непрерывного контроля ПДД

14.09.2023, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Университете Иннополис, Республика Татарстан, был разработан InnoDrone – беспилотный квадрокоптер, предназначенный для постоянного мониторинга правил дорожного движения, как альтернатива обычным камерам. Об этом рассказали представители университета в пресс-службе.

InnoDrone представляет собой квадрокоптер с камерой высокого разрешения и проводом для постоянного питания. Благодаря этому, беспилотник может оставаться в воздухе на высоте до 20 метров и работать круглосуточно, при температуре в пределах от -30 до +55 градусов Цельсия и скорости ветра, не превышающей 10 м/с.

Кроме того InnoDrone оснащен системой машинного зрения, способной распознавать разные виды транспорта, такие как автобусы, легковые и грузовые автомобили, а также автоматически фиксирует нарушения, такие как выезд на встречную полосу, пересечение сплошной линии разметки и движение по обочине и разделительным полосам.

На данный момент комплекс InnoDrone находится на стадии тестирования на дорогах города Иннополис в Татарстане.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Мнение: О причинах провала контрнаступа Украины… Кто прав?

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Суровикин в Алжире

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Крах империй-паразитов

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бранная слава

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Открытие чемпионата Северной Кореи

15.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Перспективы разработки и направления применения БПЛА

15.09 / Самарский университет разработал подводного робота-окуня для экологического мониторинга

15.09 / Мнение: День Борщевика, или кого штрафовать за борщевик

15.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Кич Чен Ын попал на Миротворец

15.09 / Банк России готов ужесточить макропруденциальные надбавки для стабилизации рынка жилья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика