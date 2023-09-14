В Намибии нашли следы каменного века

Археологи обнаружили сотни следов древнего человека на территории центральной Намибии. Следы представляют собой наскальные рисунки и стоянки древнего человека, которые были созданы около 3000 лет назад.

На них изображены животные, которые обитали на территории Африки в то время, а также сцены охоты и рыбалки. Кроме того, археологи нашли остатки жилищ и орудий труда, которые подтверждают, что в этом районе жили древние люди.

Открытие является важным для понимания истории Африки и позволяет узнать больше о жизни и культуре древних народов.