 

В Намибии нашли следы каменного века

14.09.2023, 18:48, Разное
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Археологи обнаружили сотни следов древнего человека на территории центральной Намибии. Следы представляют собой наскальные рисунки и стоянки древнего человека, которые были созданы около 3000 лет назад.

На них изображены животные, которые обитали на территории Африки в то время, а также сцены охоты и рыбалки. Кроме того, археологи нашли остатки жилищ и орудий труда, которые подтверждают, что в этом районе жили древние люди.

Открытие является важным для понимания истории Африки и позволяет узнать больше о жизни и культуре древних народов.


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