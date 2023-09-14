 

Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом

14.09.2023, 17:45, Новости дня
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Филипп Киркоров всегда привлекал внимание публики. Но когда артист кардинально изменился благодаря пластическим операциям, народ не отводит свой взор от поп-короля. Недавно поклонники заметили, как артиста, можно сказать, волокли после концерта в столице. На появившихся в Сети кадрах видно, как крепкие мужчины взяли под руки певца и помогли ему преодолеть лестницу.

Фанаты взволновались. Мол, у артиста появились проблемы с ногами после пластической операции. Но в ней ли дело? На этот вопрос попытался ответить хирург Иван Магдалина. В беседе с Пятым каналом, специалист допустил, что сложности с передвижением у певца возникли из-за липосакции. В пример он привел собственных пациентов, которые стараются себя беречь после таких операций.

Также Магдалина не исключил травму, которую Киркоров мог получить уже после пластики. Вполне возможно, что исполнитель хита “Цвет настроения синий” повредил спину.

Удивительно, что в тот вечер на сцене Филипп Киркоров был бодрым и энергичным. В последующие дни артист тоже не вызывал беспокойство и находился в хорошем состоянии. Из-за этого можно сделать вывод, что 56-летний певец просто переутомился, и поэтому ему потребовалась посторонняя помощь.


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