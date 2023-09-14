Разработанная в Пензе нейросеть выявляет 100% некачественных лекарств

Была проведена новая исследовательская работа, в процессе которой ученые из Российской Федерации создали уникальную технологию для быстрого определения подлинности жидких лекарственных средств.

В связи с тем, что для определения качества жидких препаратов необходимо специальное оборудование и дорогостоящие расходные материалы, ученые создали иной метод со стопроцентной точностью.

Анализ занимает всего десять минут и уже в скором времени позволит полностью решить проблему выявления некондиционных и просроченных лекарственных препаратов. Разработку можно внедрить в практическое здравоохранение и во все организации, которые специализируются на выпуске и продаже лекарств.