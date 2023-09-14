Мнение: Запад уже проиграл, тройной удар по Германии и падение немецкой промышленности

1. В конфликте с Россией западные страны, – особенно страны Европы, – уже проиграли. Об этом начали говорить уже не только бывшие, но и действующие западные политики (ссылка):



Фактически Россия уже является крупным победителем в конфликте с США и НАТО, заявил нидерландский депутат и член Европарламента Марсель де Грааф.

Он отметил, что РФ оказалась устойчива к западным санкциям, сохранила растущую экономику, успешно проводит дедолларизацию и «расширяет своё влияние повсюду, кроме Запада».

«В то время как ЕС уже является крупным проигравшим: экономический спад, деиндустриализация, превращение в марионетку США, самоубийственные санкции», — добавил де Грааф.

Запад утратил возможность принуждать остальной мир к подчинению, что наглядно показали итоги саммита G20 в Индии, заключил политик.

Действительно, США и ЕС уже мало что могут сделать. Мировое доминирование, судя по тем же переворотам в Африке, от западных стран стремительно ускользает. Сбить цены на нефть не получилось, ситуация с газом в Европе остаётся неустойчивой, перспективы у европейской промышленности мрачные. Продолжение конфликта с Россией экономические проблемы отнюдь не решит, а лишь создаст новые: ещё сложнее станет с поставками энергии, зерна, промышленного сырья, окончательно будет потерян российский рынок. Наконец, если США доведут дело до ядерной войны, европейцам станет совсем нехорошо…

Самое разумное – зафиксировать поражение прежде, чем ущерб достигнет нестерпимых для европейского обывателя масштабов. Впрочем, поскольку Евросоюз в международной политике несамостоятелен, капитулировать европейцам будет непросто.

2. Германии предрекают длительный кризис и, в частности, промышленную стагнацию. Главная причина – рост цен на энергию (ссылка):



После стагнации с конца 2022 года объем производства Германии будет сокращаться из-за высоких цен на энергоносители, ограничений в торговле товарами и жесткой конкуренции с Китаем. Такое мнение озвучил старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар, пишет Wall Street Journal.

«Существует тройной удар: более высокие цены на энергоносители, глобальная среда, не способствующая торговле товарами, и китайский шок», — отметил он.

Экономика страны сильно пострадала после начала конфликта на Украине, который спровоцировал рост цен на продукты питания и энергоносители. Кроме того, спад немецкого производства в энергоемких отраслях совпал с глобальным трендом. Он направлен против открытой международной торговли, сказано в статье. На ситуацию в ФРГ также негативно влияет рост инфляции.

«Зависимость страны от экспорта как стимула экономического роста сделала ее уязвимой перед глобальным замедлением спроса на товары», — резюмировал Тордуар.

3. Немецкая промышленность страдает (ссылка):

Этим летом немецкая промышленность, строительный сектор и энергетика неожиданно сократили своё производство сильнее, чем предполагалось, пишет Die Welt. В июле объём заказов сократился на 11,7%, что стало самым резким спадом за последние три года. Над немецкой промышленностью продолжают нависать тёмные тучи, и заметного восстановления пока не предвидится, предостерегают эксперты.

Оно и неудивительно. Это ведь не просто временные сложности — это безнадёжная и окончательная сдача позиций глобальному югу. Посмотрите хотя бы на экспорт автомобилей (ссылка):

За два (!) последних года Китай нарастил экспорт автомобилей в разы, обогнав Японию, Германию и Южную Корею. Загнать пасту обратно в тюбик уже не получится — зарплаты в Китае меньше, эффективность выше, энергия дешевле, необходимость платить дань в США отсутствует. Дальше страны Запада будут только сильнее отставать.