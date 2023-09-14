В Красноярском крае нашли заблудившихся сборщиков ягод

В Северо-Енисейском районе Красноярского края найдены два мужчины, которые пропали в лесу 7 сентября, отправившись на сбор ягод. Об этом пишет Telegram-канал УМВД Красноярского края.

Сообщение о исчезновении местных жителей поступило в полицию спустя сутки после их отъезда в поселок Вельмо в Северо-Енисейском районе на автомобиле для сбора ягод.

Жена одного из ягодников обратилась в полицию, позже спасатели обнаружили автомобиль, на котором мужчины передвигались по тайге. В течение шести дней несколько поисковых групп искали пропавших, осматривая территорию, используя воздушные средства.

Пропавших удалось найти в 15 километрах от места, где был обнаружен автомобиль. По словам спасенных мужчин, они провели почти неделю, питаясь только ягодами.

Мужчин доставят в ближайший населенный пункт в скором времени.